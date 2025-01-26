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Акинфеев — о Березуцком: Вася — ветер. Недавно говорил, как ему классно в Китае

Акинфеев — о Березуцком: Вася — ветер. Недавно говорил, как ему классно в Китае
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев в шуточной форме подверг критике решение Василия Березуцкого покинуть китайский «Шанхай Шэньхуа» и возглавить азербайджанский «Сабах».

«Алексей Березуцкий ответственнее, чем Василий Березуцкий. Вася — ветер. Недавно давал интервью и говорил, как ему классно в Китае, а через два дня стал главным тренером клуба в Азербайджане (смеётся)», — сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли».

Василий Березуцкий с 27 декабря 2023 по 24 ноября 2024 года работал в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа». Затем 25 ноября 2024 года он стал главным тренером «Сабаха», подписав контракт на 2,5 года. Ранее 42‑летний специалист также работал в тренерских штабах ЦСКА и «Краснодара».

После 20 сыгранных матчей «Сабах» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Азербайджана.

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