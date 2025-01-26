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«Енисей» одержал волевую победу над болгарским «Ботевом» в товарищеском матче

«Енисей» одержал волевую победу над болгарским «Ботевом» в товарищеском матче
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Завершился клубный товарищеский матч, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Ботев» из болгарского Пловдива. «Енисей» обыграл «Ботев» со счётом 2:1.

За «Енисей» отличились Максим Савельев (с пенальти) и игрок на просмотре.

После 21-го тура Мелбет Первой лиги «Енисей» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Ботев» после 19 игр чемпионата Болгарии занимает второе место.

30 января «Енисей» сыграет товарищеский матч с «Кыргызалтын» (Кыргызстан), 8 февраля с грозненским «Ахматом», 11 февраля с «Насафом» (Узбекистан), 15 февраля с «Пари НН» и 16 февраля с «Ленинградцем».

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