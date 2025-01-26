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Игорь Рабинер рассказал о психологическом состоянии Хусанова после дебюта за «Сити»

Игорь Рабинер рассказал о психологическом состоянии Хусанова после дебюта за «Сити»
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Известный спортивный журналист Игорь Рабинер прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «Манчестер Сити», который состоялся в минувшем матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1). Напомним, узбекистанский футболист совершил грубую ошибку в начале игры, после которой лондонцы забили свой гол.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон
0:1 Мадуэке – 3'     1:1 Гвардиол – 42'     2:1 Холанд – 68'     3:1 Фоден – 87'    

«Разговаривал с близким к Хусанову человеком. Парень в порядке, в команде все поддержали (персонально подошёл, в частности, Грилиш). А голевая ошибка — результат не волнения (оказывается, даже перед первым матчем за «Ланс» он волновался сильнее), а отсутствия игрового тонуса. Он же последний матч за «Ланс» провёл против «ПСЖ» 22 декабря, то есть больше месяца назад. После этого началась активная фаза переговоров с «Сити», и клуб, чтобы он не получил травму, не только от матчей, но и от тренировок в общей группе оградил — такие деньги стояли на кону.

А в «Сити» успел провести пару тренировок — и сразу в основу на матч с «Челси». Тем удивительнее, что Пеп, зная всё это, поставил его в стартовый состав. Но, значит, по тренировкам произвёл впечатление. Английский Хусанов понимает, но не говорит. Говорит на французском.

Первое игровое действие в матче получилось нормальным, отдал неплохой пас вперёд — и, возможно, после этого потерял концентрацию, что на фоне отсутствия игровой и тренировочной практики привело к такой ошибке. Но дальше постепенно пришёл в себя, команда выиграла — так что он в совершенно нормальном психологическом состоянии», — написал Рабинер в телеграм-канале.

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