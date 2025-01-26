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Герман Онугха на правах аренды перешёл в «Вайле» из «Копенгагена»

Герман Онугха на правах аренды перешёл в «Вайле» из «Копенгагена»
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Российский нападающий Герман Онугха перешёл из «Копенгагена» в «Вайле» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Вайле».

Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне Онугха сыграл за «Копенгаген» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

За свою профессиональную игровую карьеру Онугха выступал за пензенский «Зенит», астраханский «Волгарь», «Тамбов», «Краснодар», самарские «Крылья Советов», израильский «Бней Сахнин», датские «Копенгаген» и «Вайле».

Турнирную таблицу чемпионата Дании возглавляет «Копенгаген», у которого 33 очка после 17 матчей. «Вайле» после аналогичного количества игр занимает последнее, 12-е место, заработав шесть очков.

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