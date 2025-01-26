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Реал Сосьедад — Хетафе, результат матча 26 января 2025, счёт 0:3, Примера 2024-2025

«Реал Сосьедад» без Захаряна разгромно проиграл «Хетафе» в матче Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ли Лиги, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Хетафе». Команды играли на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с: Гильермо Куадра Фернандесом. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 мск. Гости одержали разгромную победу со счётом 3:0.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
0 : 3
Хетафе
Хетафе
0:1 Уче – 72'     0:2 Сайоль – 74'     0:3 Сайоль – 85'    

В первом тайме команды не сумели порадовать своих болельщиков забитыми мячами. На 72-й минуте нападающий «Хетафе» Крисантус Уче открыл счёт в матче. На 74-й минуте Карлес Сайоль удвоил преимущество гостей. На 85-й минуте Сайоль оформил дубль и сделал счёт 3:0.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Матч с «Хетафе» футболист пропускал из-за травмы.

«Хетафе» имеет в своём активе 23 очка. Команда располагается на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» с 28 очками находится на восьмой строчке.

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