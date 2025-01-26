Майга — о возвращении после травмы: эмоции, которые я испытал, бывают только раз в жизни

Футболист «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился эмоциями от возвращения на поле после разрыва крестообразной связки, полученной весной 2024 года. Вчера, 25 января, «Пари НН» в контрольном матче уступил боснийскому «Борацу» (2:3).

«Меня не было на поле 286 дней? Это очень много! Горжусь проделанной работой, чтобы через восемь месяцев снова выйти на поле. Я чувствовал поддержку игроков и тренерского штаба. Эмоции, которые я испытал, наверное, бывают только раз в жизни. Получил большое удовольствие, что удалось сыграть. Непередаваемые эмоции – это кайф! Но, повторюсь, впереди второй сбор. Буду выкладываться на 100%, чтобы подготовиться ко второй половине сезона. Других вариантов просто нет. Буду стараться, чтобы играть больше и больше», — приводит слова Майга официальный сайт клуба.

29-летний опорник Мамаду Майга не выходил на поле с 14 апреля 2024 года из-за разрыва крестообразной связки.