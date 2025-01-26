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Майга — о возвращении после травмы: эмоции, которые я испытал, бывают только раз в жизни

Майга — о возвращении после травмы: эмоции, которые я испытал, бывают только раз в жизни
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Футболист «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга поделился эмоциями от возвращения на поле после разрыва крестообразной связки, полученной весной 2024 года. Вчера, 25 января, «Пари НН» в контрольном матче уступил боснийскому «Борацу» (2:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
25 января 2025, суббота. 12:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
2 : 3
Борац Б-Л
Баня-Лука, Босния и Герцеговина
0:1 Байде – 24'     1:1 Кокшаров – 45+2'     1:2 Деспотович – 57'     1:3 Деспотович – 70'     2:3 Ермаков – 71'    

«Меня не было на поле 286 дней? Это очень много! Горжусь проделанной работой, чтобы через восемь месяцев снова выйти на поле. Я чувствовал поддержку игроков и тренерского штаба. Эмоции, которые я испытал, наверное, бывают только раз в жизни. Получил большое удовольствие, что удалось сыграть. Непередаваемые эмоции – это кайф! Но, повторюсь, впереди второй сбор. Буду выкладываться на 100%, чтобы подготовиться ко второй половине сезона. Других вариантов просто нет. Буду стараться, чтобы играть больше и больше», — приводит слова Майга официальный сайт клуба.

29-летний опорник Мамаду Майга не выходил на поле с 14 апреля 2024 года из-за разрыва крестообразной связки.

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