Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев составил сборную из игроков по их личным качествам

Игорь Акинфеев составил сборную из игроков по их личным качествам
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил сборную из футболистов по их личным качествам.

«Скромный — Александр Головин, ленивый — Александр Самедов, ответственный — Алексей Березуцкий, бунтарь — Александр Кокорин, недооценённый — Юрий Жирков, транжира — Дмитрий Сычёв, тусовщик — Артём Дзюба, талант — Андрей Аршавин, переоценённый — Фёдор Смолов, он поймёт, мы с ним хорошо общаемся.

Тренер — Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», — сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли».

Акинфеев в разное время выступал в ЦСКА вместе с Головиным, Березуцким и Жирковым. Газзаев ранее возглавлял красно-синих.

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых семь раз отыграл «на ноль» и пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

Материалы по теме
Акинфеев — о Березуцком: Вася — ветер. Недавно говорил, как ему классно в Китае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android