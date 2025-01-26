Игорь Акинфеев составил сборную из игроков по их личным качествам

Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев составил сборную из футболистов по их личным качествам.

«Скромный — Александр Головин, ленивый — Александр Самедов, ответственный — Алексей Березуцкий, бунтарь — Александр Кокорин, недооценённый — Юрий Жирков, транжира — Дмитрий Сычёв, тусовщик — Артём Дзюба, талант — Андрей Аршавин, переоценённый — Фёдор Смолов, он поймёт, мы с ним хорошо общаемся.

Тренер — Валерий Газзаев. Чтобы игрокам было больно и плохо, чтобы они ненавидели этого тренера, выберу Валерия Газзаева», — сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли».

Акинфеев в разное время выступал в ЦСКА вместе с Головиным, Березуцким и Жирковым. Газзаев ранее возглавлял красно-синих.

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых семь раз отыграл «на ноль» и пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.