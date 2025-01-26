Камоцци: «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство, если Бабич уйдёт

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном уходе защитника красно-белых Срджана Бабича. Ранее появилась информация, что клуб из Саудовский Аравии сделал предложение «Спартаку».

«Предложение от команды из Саудовской Аравии хорошее. Бабич может покинуть команду. «Спартаку» будет сложно бороться за чемпионство, если Бабич уйдёт», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В нынешнем сезоне Бабич сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет € 6 млн.