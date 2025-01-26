Стала известна сумма, за которую «Аль-Иттихад» может выкупить Марио Митая у «Локомотива»

Константинис Георгопалис, представляющий интересы албанского защитника московского «Локомотива» Марио Митая, выступающего на правах аренды за саудовский «Аль-Иттихад», поделился информацией о сумме возможного выкупа игрока у железнодорожников. Напомним, Митай перешёл в «Аль-Иттихад» на правах аренды минувшей осенью.

«У клуба есть опция о выкупе Марио у «Локомотива» за € 6 млн, которая может быть использована до июня следующего года в любой день», — приводит слова Георгопалиса «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» готов уже сейчас оформить полноценный трансфер 21-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Митай сыграл за «Аль-Иттихад» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 4,5 млн.