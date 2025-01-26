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«Айнтрахт» объявил о трансфере Элье Ваи из «Марселя»

«Айнтрахт» объявил о трансфере Элье Ваи из «Марселя»
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Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о переходе французского нападающего Элье Ваи из «Марселя». Контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до 2030 года. Форвард будет выступать под 17-м номером.

«Я рад быть в «Айнтрахте». Это большой клуб, о котором я слышал много позитивного. Я сразу понял, что хочу воспользоваться шансом и перейти сюда. Я хочу отплатить за оказанное мне доверие хорошей игрой и голами», — приводит слова Ваи пресс-служба клуба на официальном сайте.

В сезоне-2024/2025 22-летний Ваи провёл 14 матчей за «Марсель» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

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