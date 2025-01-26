«Базель» разгромил «Сьон», Миранчук вышел на замену на 60-й минуте

Завершился матч 20-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Базель» и «Сьон». Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:1.
На 20-й минуте полузащитник «Сьона» Тео Бердаеш вывел гостей вперёд. На 45-й минуте игрок «Базеля» Доминик Шмид сравнял счёт. На 54-й минуте Кевин Оморуй забил второй мяч хозяев. На 67-й минуте защитник Юсафат Мендес сделал счёт 3:1, а на 76-й минуте форвард Филип Отеле забил четвёртый гол в ворота «Сьона».
Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук появился на поле на 60-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.
После 20 сыгранных матчей «Сьон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 26 очков. «Базель» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 34 очка.
- 26 января 2025
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:31
-
21:30
-
21:16
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:35
-
20:35
-
20:28
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:47
-
19:40
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:12
-
19:05
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:56