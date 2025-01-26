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«Базель» разгромил «Сьон», Миранчук вышел на замену на 60-й минуте

Завершился матч 20-го тура швейцарской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Базель» и «Сьон». Команды играли на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле (Швейцария). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:1.

На 20-й минуте полузащитник «Сьона» Тео Бердаеш вывел гостей вперёд. На 45-й минуте игрок «Базеля» Доминик Шмид сравнял счёт. На 54-й минуте Кевин Оморуй забил второй мяч хозяев. На 67-й минуте защитник Юсафат Мендес сделал счёт 3:1, а на 76-й минуте форвард Филип Отеле забил четвёртый гол в ворота «Сьона».

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук появился на поле на 60-й минуте, но не сумел отметиться результативными действиями.

После 20 сыгранных матчей «Сьон» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 26 очков. «Базель» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 34 очка.