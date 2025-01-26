Игрок «Зенита» Ахметов: нам ещё далеко до оптимальной формы

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, как проходит первый сбор сине-бело-голубых.

— Ильзат, первый сбор подходит к концу. Как ощущения? Есть ли усталость?

— Сбор прошёл хорошо, мы получили нужные нагрузки. Конечно, усталость накопилась, и предстоящие выходные необходимы будут для нас, чтобы восстановиться и подготовиться к турниру.

— В Катаре у команды было уже два контрольных матча. Как ощущения? Приходите в форму? Как ваша техника, как работа с мячом?

— Конечно, нам ещё далеко до оптимальной формы, но мы постепенно к ней подходим. От игры к игре улучшаем наше состояние. Конечно, пока мы находимся под нагрузками, ещё нет свежести, но мы стараемся выполнять объём и поэтому от игры к игре будем прогрессировать.

— Игры были по 45 минут для каждого. Завтра предстоит задание посложнее. Как к нему готовитесь?

— Конечно, тяжело будет провести на поле все 90 минут, но мы готовы психологически и физически. Самое главное, чтобы обошлось без травм, — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

27 января «Зенит» сыграет товарищеские матчи с московским «Динамо» и ереванским «Ноа» (Армения).