Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Ахметов: нам ещё далеко до оптимальной формы

Игрок «Зенита» Ахметов: нам ещё далеко до оптимальной формы
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек санкт-петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал, как проходит первый сбор сине-бело-голубых.

— Ильзат, первый сбор подходит к концу. Как ощущения? Есть ли усталость?
— Сбор прошёл хорошо, мы получили нужные нагрузки. Конечно, усталость накопилась, и предстоящие выходные необходимы будут для нас, чтобы восстановиться и подготовиться к турниру.

— В Катаре у команды было уже два контрольных матча. Как ощущения? Приходите в форму? Как ваша техника, как работа с мячом?
— Конечно, нам ещё далеко до оптимальной формы, но мы постепенно к ней подходим. От игры к игре улучшаем наше состояние. Конечно, пока мы находимся под нагрузками, ещё нет свежести, но мы стараемся выполнять объём и поэтому от игры к игре будем прогрессировать.

— Игры были по 45 минут для каждого. Завтра предстоит задание посложнее. Как к нему готовитесь?
— Конечно, тяжело будет провести на поле все 90 минут, но мы готовы психологически и физически. Самое главное, чтобы обошлось без травм, — приводит слова Ахметова официальный сайт «Зенита».

27 января «Зенит» сыграет товарищеские матчи с московским «Динамо» и ереванским «Ноа» (Армения).

Материалы по теме
Далер Кузяев — о шоппинге: после «Зенита» стал меньше тратить. Раньше была болезнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android