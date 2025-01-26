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«Локомотиву» предложили подписать хорватского форварда Мийича

«Локомотиву» предложили подписать хорватского форварда Мийича
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Московскому «Локомотиву» предложили подписать форварда австрийского «Хартберга» Патрика Мийича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» продолжает искать форварда на иностранном рынке. Поэтому клубу был предложен Мийич. Обсуждался трансфер за € 1 млн и зарплата € 500 тыс. в год, но «Локомотив» отказался от этого варианта и продолжает поиск», — добавил источник «Чемпионата».

В текущем сезоне Патрик Мийич провёл за «Хартберг» в австрийской Бундеслиге 16 матчей, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу. Предыдущим клубом нападающего был словацкий «ВиОн», в составе которого форвард провёл 18 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

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