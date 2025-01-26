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Отец Кузяева рассказал, почему Далер пропустил последние матчи «Гавра»

Отец Кузяева рассказал, почему Далер пропустил последние матчи «Гавра»
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Адьям Кузяев, отец полузащитника французского «Гавра» Далера Кузяева, рассказал, почему футболист пропустил последние матчи своего клуба. В последний раз Кузяев выходил на поле 5 января в игре с «Марселем» (1:5). Сегодня, 26 января, «Гавр» проиграл «Бресту» (0:1) в матче 19-го тура Лиги 1.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 1
Брест
Брест
0:1 Ажорк – 25'    

«Далер пока не полностью восстановился после травмы голеностопа, полученной в игре с «Марселем». О точных сроках возвращения на поле пока сложно говорить, так как у сына остаётся определëнный дискомфорт, не позволяющий работать в полную силу», — рассказал Адьям Кузяев корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл в «Гавр» на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с «Зенитом» летом 2023 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник провёл за французский клуб 13 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.

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