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«Ботафого» представил Артура в качестве нового игрока клуба

«Ботафого» представил Артура в качестве нового игрока клуба
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Бывший правый вингер санкт-петербургского «Зенита» Артур Гимарайнс подписал контракт с бразильским «Ботафого». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Бразилии.

Трудовое соглашение с 26‑летним игроком рассчитано до зимы 2029 года. Об уходе футболиста из санкт-петербургского клуба было объявлено ещё 20 января.

В нынешнем сезоне Артур сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

После четырёх сыгранных матчей «Ботафого» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

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