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Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Лестером»

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Лестером»
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
26 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Лестер Сити
Лестер
1:0 Ришарлисон – 33'     1:1 Варди – 46'     1:2 Эль-Ханнус – 50'    

«Мне очень больно, потому что игроки снова выложились по полной. Мы можем рассматривать многое, но что касается усилий, я не могу требовать большего от этой команды. Они просто выкладываются по максимуму. Сегодня всё сложилось не так, как мы хотели. Мы создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. Это очень обидное поражение, особенно дома. Но не потому, что игроки не старались, и это главное», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. «Лестер Сити» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 17 очков.

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