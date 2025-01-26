Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал поражение в матче АПЛ с «Лестером»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ангелос Постекоглу высказался о поражении своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).

«Мне очень больно, потому что игроки снова выложились по полной. Мы можем рассматривать многое, но что касается усилий, я не могу требовать большего от этой команды. Они просто выкладываются по максимуму. Сегодня всё сложилось не так, как мы хотели. Мы создали несколько хороших моментов, но, к сожалению, у нас ничего не получилось. Это очень обидное поражение, особенно дома. Но не потому, что игроки не старались, и это главное», — приводит слова Постекоглу Sky Sports.

После 23 сыгранных матчей «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 24 очка. «Лестер Сити» после аналогичного количества игр занимает 17-е место, заработав 17 очков.