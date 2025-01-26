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Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о зарубежном интересе к большой группе игроков клуба

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о зарубежном интересе к большой группе игроков клуба
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что клубы из Европы заинтересованы в приобретении игроков чёрно-зелёных.

«Есть спрос на большую группу футболистов, периодически приходят предложения. Но мы хотим запланированно расставаться с нашими игроками, особенно с нашими лидерами. Условно, никто не может прийти за пять дней до закрытия трансферного окна и сказать, что, например: «Мы у вас забираем Эдуарда Сперцяна». Мы хотим подготовиться к этому.

Даже если сейчас кто-то обращается из сильных европейских чемпионатов, то мы говорим, что можем разговаривать о трансферах только на лето. Мы идём в лидирующей группе и не можем делать неподготовленные трансферы. Надеюсь, что если будут какие-то изменения по нашим лидерам, то это уже будет летом», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с самарскими «Крыльями Советов».

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