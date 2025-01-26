«Лион» упустил победу над «Нантом» в концовке матча 19-го тура Лиги 1

Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Нант» и «Лион». Команды играли на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» в Нанте (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном. Стартовый свисток прозвучал в 19:15 мск. Игра закончилась вничью — 1:1.

Первый мяч был забит на 10-й минуте. Отличился ганский полузащитник «Лиона» Эрнест Нуама. Автором результативной передачи стал защитник Николас Тальяфико. На 90-й минуте игрок «Нанта» Мостафа Мохамед сравнял счёт.

После этой игры в активе «Лиона» стало 30 очков. Команда располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Нант» с 18 очками находится на 14-й строчке.