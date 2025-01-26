Жена Акинфеева назвала единственный матч с участием Игоря, который она не смогла смотреть

Екатерина Акинфеева, жена голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева, назвала матч 1/8 финала ЧМ-2018 между национальными командами России и Испании (1:1, 4:3 пен.) единственной игрой с участием супруга, которую не смогла посмотреть.

— Как вы смотрели этот матч?

— Я человек очень волнительный. Это, наверное, единственный матч, который не смогла посмотреть. Эмоции зашкаливали, мне просто пришлось выключить. Я узнала о том, что случилось, только после того, как мне позвонили друзья и родственники, но осознать это, конечно, было сложно.

Соседи звонили и говорили, что просто хотят прийти и лечь у нас на газоне. Никто не знал, как отреагировать, — сказала Акинфеева в эфире программы «Шоу Воли».