Жена Акинфеева назвала единственный матч с участием Игоря, который она не смогла смотреть
Поделиться
Екатерина Акинфеева, жена голкипера и капитана московского ЦСКА Игоря Акинфеева, назвала матч 1/8 финала ЧМ-2018 между национальными командами России и Испании (1:1, 4:3 пен.) единственной игрой с участием супруга, которую не смогла посмотреть.
ЧМ-2018 - финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
3 : 4
Россия
1:0 Игнашевич – 12' 1:1 Дзюба – 41'
— Как вы смотрели этот матч?
— Я человек очень волнительный. Это, наверное, единственный матч, который не смогла посмотреть. Эмоции зашкаливали, мне просто пришлось выключить. Я узнала о том, что случилось, только после того, как мне позвонили друзья и родственники, но осознать это, конечно, было сложно.
Соседи звонили и говорили, что просто хотят прийти и лечь у нас на газоне. Никто не знал, как отреагировать, — сказала Акинфеева в эфире программы «Шоу Воли».
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2025
-
21:47
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:31
-
21:30
-
21:16
-
21:13
-
21:04
-
20:51
-
20:48
-
20:41
-
20:39
-
20:35
-
20:35
-
20:28
-
20:23
-
20:21
-
20:20
-
20:15
-
20:05
-
20:03
-
19:59
-
19:47
-
19:40
-
19:40
-
19:31
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:12
-
19:05
-
19:05
-
19:01
-
18:57