Стали известны соперники «Локомотива» на втором зимнем сборе в ОАЭ

Московский «Локомотив» опубликовал расписание товарищеских матчей на втором зимнем сборе в ОАЭ. Ранее железнодорожники сыграли с китайским «Шанхай Порт» (1:2) и южнокорейским «Ульсан Хёндэ» (0:1).

30 января — «Чжэцзян» (Китай), 4 февраля — «Ростов», 8 февраля — «Арабиан Фэлконс» (ОАЭ) и «Урарту» (Армения).

После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо». Матч состоится 28 февраля, начало — в 19:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Махачкале.