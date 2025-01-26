«Астон Вилла» и «Вест Хэм» не выявили победителя в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом (Англия). Матч закончился со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт уже на восьмой минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Джейкоб Рэмси. На 70-й минуте Эмерсон Палмиери забил ответный мяч «Вест Хэм Юнайтед».

После 23 сыгранных матчей «Астон Вилла» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 37 очков. «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 13-е место, заработав 27 очков.