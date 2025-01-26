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«Мне удалось перегнать Месси». Акинфеев — о рейтинге самых преданных европейских игроков

«Мне удалось перегнать Месси». Акинфеев — о рейтинге самых преданных европейских игроков
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о том, что он возглавляет рейтинг самых преданных действующих футболистов Европы. Вратарь дебютировал за армейцев 29 марта 2003 года в матче 1/8 финала Кубка РФПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» (0:2).

— Ты в Европе самый преданный игрок одного клуба.
— Да, есть такое. Раньше был Месси, но он ушёл из «Барселоны», и мне удалось его догнать и перегнать, — сказал Акинфеев в эфире программы «Шоу Воли».

Акинфеев выступает за ЦСКА на протяжении 21 года и 7 месяцев. Ближайшим преследователем вратаря является Лионель Месси, выступавший за каталонскую «Барселону» 17 лет и 2 месяца. В настоящее время Месси является игроком американского «Интер Майами».

В нынешнем сезоне 38-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 17 матчей во всех турнирах, в которых семь раз отыграл «на ноль» и пропустил 14 мячей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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