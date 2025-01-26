Артур выступил с заявлением после ухода из «Зенита»

Крайний нападающий Артур Гимарайнс выступил с эмоциональным заявлением после своего ухода из «Зенита». Футболист продолжит карьеру в бразильском «Ботафого».

«Цикл, который я навсегда пронесу в своём сердце. Три титула, важные голы, моменты, которые ознаменовали мою карьеру как профессионала и как человека. Я безмерно благодарен всем, кто является частью этого клуба. Товарищи, комитет, руководство. Мы проделали хорошую работу, приложив немало усилий и добившись определённых результатов. Я ухожу с уверенностью, что я всегда делал всё возможное. Удачи в будущем, «Зенит». Моя поддержка всегда будет с вами. Спасибо!» — написал Артур на своей странице в соцсетях.

Артур перешёл в «Зенит» из «Палмейраса» в январе 2024 года за € 15 млн. В текущем сезоне нападающий провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. Всего в составе сине-бело-голубых Артур сыграл 36 матчей во всех соревнованиях, где забил семь голов и сделал шесть ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.