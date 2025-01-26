Сегодня, 26 января, в 19-м туре немецкой Бундеслиги были сыграны две встречи. Представляем вашему вниманию результаты игр, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Германии 26 января:

«Хоффенхайм» — «Айнтрахт» Ф — 2:2;

«Санкт-Паули» — «Унион» — 3:0.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Бавария», набравшая 48 очков после 19 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», который заработал 42 очка в 19 встречах. Замыкает тройку лидеров чемпионата Германии франкфуртский «Айнтрахт», набравший 37 очков после 19 игр. В зоне вылета располагаются «Бохум» (10), «Хольштайн» (12) и «Хайденхайм» (14).