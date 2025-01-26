Президент «Палмейраса» оценила вероятность возвращения Эндрика из «Реала»

Президент бразильского «Палмейраса» Лейла Перейра оценила вероятность возвращения нападающего Эндрика из мадридского «Реала» на правах аренды.

«Возвращение Эндрика на правах аренды? Нет, это никогда не обсуждалось. Это невозможно. Чтобы такое произошло, это должно быть полезно для «Палмейраса», для игрока и для «Реала», — приводит слова Перейры The Athletic.

В нынешнем сезоне Эндрик сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.