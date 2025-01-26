Голевая передача Кокорина помогла «Арису» разгромить «Этникос» в матче чемпионата Кипра

Завершился матч 20-го тура кипрского чемпионата сезона-2024/2025, в котором встречались «Арис» Лимасол и «Этникос» Ахнас. Команды играли на стадионе «Альфамега» в Колосси. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хрисовалантисом Теули (Кипр). «Арис» разгромил «Этникос» со счётом 6:1.

На третьей минуте нападающий «Этникоса» Николас Андерегген открыл счёт. Ответный мяч «Ариса» на 26-й минуте забил полузащитник Деннис Гаустад, ему ассистировал российский нападающий Александр Кокорин. На 37-й минуте хавбек Кароль Струски вывел хозяев вперёд. На 40-й минуте форвард Янник Гомис увеличил преимущество «Ариса». На 52-й минуте нападающий Лео Бенгтссон довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте отличился форвард Джейден Монтнор. Окончательный результат в игре на 90+1-й минуте установил Георгий Квилитая — 6:1.

После 20 сыгранных матчей «Арис» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 47 очков. «Этникос» после аналогичного количества игр занимает восьмое место, заработав 23 очка. Турнирную таблицу кипрского чемпионата возглавляет «Пафос», у которого 49 очков после 20 встреч.