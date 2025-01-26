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Лечче — Интер, результат матча 26 января 2025, счёт 0:4, Серия А 2024-2025

«Интер» в гостях разгромил «Лечче» в 22-м туре Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лечче» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» в Лечче (Италия). Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Ливио Маринелли (Италия). «Интер» одержал победу со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 4
Интер М
Милан
0:1 Фраттези – 6'     0:2 Мартинес – 39'     0:3 Думфрис – 57'     0:4 Тареми – 61'    

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился полузащитник «Интера» Давиде Фраттези. На 39-й минуте Лаутаро Мартинес забил второй мяч гостей. На 57-й минуте Дензел Думфрис довёл счёт до разгромного. На 61-й минуте Мехди Тареми с пенальти установил окончательный счёт — 4:0.

«Интер» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 50 очков после 22 матчей. «Лечче» набрал 20 очков и располагается на 17-м месте.

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