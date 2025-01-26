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Аль-Наср — Аль-Фатех, результат матча 17-го тура Про-Лиги, счёт 3:1, 26 января 2025 года

Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех», забив 920-й гол в карьере
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Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Латвия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 17-й тур
26 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Садане – 41'     2:0 Симакан – 57'     2:1 Батна – 72'     3:1 Роналду – 87'    

На 41-й минуте полузащитник «Аль-Фатеха» Марване Садане отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте защитник Мохамед Симакан увеличил преимущество хозяев. На 72-й минуте отличился нападающий гостей Мурад Батна. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил форвард Криштиану Роналду — 3:1. Этот гол стал 920-м для Криштиану во всех турнирах.

После 17 сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 35 очков. «Аль-Фатех» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии возглавляет «Аль-Хиляль», у которого 43 очка.

Календарь и турнирная таблица Про-Лиги
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