Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех», забив 920-й гол в карьере

Завершился матч 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом (Латвия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 3:1.

На 41-й минуте полузащитник «Аль-Фатеха» Марване Садане отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте защитник Мохамед Симакан увеличил преимущество хозяев. На 72-й минуте отличился нападающий гостей Мурад Батна. Окончательный результат в игре на 87-й минуте установил форвард Криштиану Роналду — 3:1. Этот гол стал 920-м для Криштиану во всех турнирах.

После 17 сыгранных матчей «Аль-Наср» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 35 очков. «Аль-Фатех» после аналогичного количества игр занимает последнее, 18-е место, заработав девять очков. Турнирную таблицу чемпионата Саудовской Аравии возглавляет «Аль-Хиляль», у которого 43 очка.