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Симоне Индзаги быстрее всех тренеров в истории Серии А одержал 200 побед

Симоне Индзаги быстрее всех тренеров в истории Серии А одержал 200 побед
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Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги быстрее всех тренеров в истории итальянской Серии А одержал 200 побед, сообщает Opta Sport. На это 48-летнему специалисту потребовалось 332 матча.

Предыдущий рекорд принадлежал Массимилиано Аллегри, ранее возглавлявшему «Ювентус» и «Милан». 57-летний итальянец одержал свою 200-ю победу в 338-м матче.

Сегодня, 26 января, «Интер» обыграл «Лечче» в матче 22-го тура итальянской Серии А. «Нерадзурри» одержали победу со счётом 4:0.

«Интер» находится на втором месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 50 очков после 22 матчей. «Лечче» набрал 20 очков и располагается на 17-м месте.

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