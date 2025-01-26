Роман Шишкин: единственный выход для Зиньковского и Игнатова — аренда

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин считает, что игрокам красно-белых Антону Зиньковскому и Михаилу Игнатову стоит отправиться в аренду.

«Такие ситуации в футболе происходят всегда. И в моей карьере в том числе они были – когда ты вроде бы в обойме, игрок состава, талантливый… Но потом вдруг садишься на скамейку, особенно когда приходит иностранный тренер. И в случае с Зиньковским и Игнатовым именно так и произошло. Оба подавали большие надежды, про них говорили, Игнатов какое-то время был игроком основного состава, показывал неплохую игру и статистику. Но на сегодняшний день – вот так. И выход, конечно же, аренда. Иначе никак. Потому что у Станковича очень явно вырисовался основной состав, обойма, даже ротация, куда оба эти игрока не попадают», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Антон Зиньковский провёл за клуб во всех турнирах 13 матчей, в которых отдал три голевые передачи. Михаил Игнатов выходил на поле в девяти матчах, но не смог отметиться результативными действиями.