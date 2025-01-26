Игрок «Пари НН» Магкеев: за жизнь прочитал около 100 книг

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев, ранее выступавший в московском «Локомотиве», рассказал, что прочитал за свою жизнь около 100 книг, а также назвал свои три любимых произведения.

— Какую книгу сейчас читаете?

— Сейчас никакую. Даже не могу вспомнить, что последнее читал. Обычно когда проверенные люди советуют какую-то книгу, я её читаю.

— Сколько книг прочли за жизнь?

— Достаточно. Вряд ли тысячу, но около 100, думаю, прочитал. Мой топ-3? «Скорбь сатаны» Марии Корелли точно будет на первом месте. Автобиография Мэтью Макконахи «Зелёный свет». Он сравнивает жизнь с цветовой гаммой светофора. Красный — тебе нужно остановиться и что-то поменять, жёлтый — нужно приготовиться к чему-то другому, и зелёный — ты должен действовать. Интересная книга в плане того, как он рассуждает и видит жизнь. И ещё назову «Жутко громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана Фоера про башни-близнецы, произвела на меня впечатление», — приводит слова Магкеева «РБ Спорт».

Напомним, Магкеев покинул «Локомотив» летом 2024 года на правах свободного агента. Игрок присоединился к «Пари НН», за который провёл 11 матчей.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» занимает четвёртое место с 35 очками. «Пари НН» располагается на 12-м месте. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.