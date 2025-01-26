Сержиу Консейсау прокомментировал победу «Милана» в матче с «Пармой»

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2). «Россонери» сравняли счёт на 90+2-й минуте, а вырвали победу спустя ещё три минуты.

«Мы уже несколько раз вырывали победу, но я предпочитаю побеждать в нормальных условиях. Нельзя спать в течение недели, всегда нужно усердно тренироваться. В игре мы должны действовать лучше. Дух есть: мы искали гол до конца против хорошей «Пармы». Есть что улучшать, но есть и положительные моменты», — приводит слова Консейсау Milan News.

После 22 туров «Милан» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 34 очка. «Парма» набрала 20 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.