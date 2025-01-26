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Сержиу Консейсау прокомментировал победу «Милана» в матче с «Пармой»

Сержиу Консейсау прокомментировал победу «Милана» в матче с «Пармой»
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Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2). «Россонери» сравняли счёт на 90+2-й минуте, а вырвали победу спустя ещё три минуты.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 2
Парма
Парма
0:1 Канчелльери – 24'     1:1 Пулишич – 38'     1:2 Дель Прато – 80'     2:2 Рейндерс – 90+2'     3:2 Чуквезе – 90+5'    

«Мы уже несколько раз вырывали победу, но я предпочитаю побеждать в нормальных условиях. Нельзя спать в течение недели, всегда нужно усердно тренироваться. В игре мы должны действовать лучше. Дух есть: мы искали гол до конца против хорошей «Пармы». Есть что улучшать, но есть и положительные моменты», — приводит слова Консейсау Milan News.

После 22 туров «Милан» находится на шестом месте в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 и имеет в своём активе 34 очка. «Парма» набрала 20 очков и располагается на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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