Станислав Магкеев: в России нельзя монетизировать футбол так, как в Европе

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев, ранее выступавший в московском «Локомотиве», поделился мнением об использовании бюджетных денег в российском футболе.

— Бюджетные деньги в российском футболе. Ваше отношение к этой теме как гражданина РФ? Должен ли я в электричке платить за билет, чтобы «Локомотив» купил Бека-Бека?

— Тяжёлый вопрос. Надо подумать. В первую очередь это спортивный институт, который работает в стране, помогает многим мальчишкам, которые даже не становятся футболистами. Они занимаются спортом. Плохо или хорошо, это существует. Так устроено в нашей стране. Так можно про любой клуб сказать.

— Но за рубежом вообще нет бюджетных клубов.

— Но мы же понимаем, что не можем в России монетизировать футбол так, как они делают это в Европе.

— Почему? У нас не настолько интересен футбол?

— Получается, так. Получается, не настолько интересен. Получается, нет такого качества, которое есть в Европе. Нет такой культуры боления, которая есть в Европе, — приводит слова Магкеева «РБ Спорт».

Напомним, Магкеев покинул «Локомотив» летом 2024 года на правах свободного агента. Игрок присоединился к «Пари НН», за который провёл 11 матчей.