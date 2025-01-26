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Игрок «Челси» Вейга прибыл в Турин перед переходом в «Ювентус»

Игрок «Челси» Вейга прибыл в Турин перед переходом в «Ювентус»
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Фланговый защитник лондонского «Челси» Ренату Вейга прибыл в Турин для завершения перехода в «Ювентус», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что «зебры» заплатили за полугодовую аренду без опции выкупа € 5 млн. Отмечается, что Вейга вернётся в «Челси» перед стартом клубного чемпионата мира.

21-летний португалец выступает за «Челси» с лета 2024 года. За это время футболист провёл в составе «пенсионеров» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 10 млн. Контракт игрока с «Челси» рассчитан до лета 2031 года с возможностью продления ещё на один сезон.

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