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Атлетик Бильбао — Леганес, результат матча 26 января 2025, счёт 0:0, Примера 2024-2025

«Атлетик» Бильбао и «Леганес» сыграли вничью в 21-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Леганес». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Матч завершился со счётом 0:0.

Испания — Примера . 21-й тур
26 января 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Леганес
Леганес

Обе команды не смогли распечатать ворота друг друга и открыть счёт, несмотря на многочисленные попытки со стороны хозяев. «Атлетик» нанёс 26 ударов в сторону ворот соперника, но всего три из них пришлись в створ.

После 21 сыгранного матча «Атлетик» Бильбао располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Леганес» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 23 очка.

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