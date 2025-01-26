«Атлетик» Бильбао и «Леганес» сыграли вничью в 21-м туре Ла Лиги

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Леганес». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Матч завершился со счётом 0:0.

Обе команды не смогли распечатать ворота друг друга и открыть счёт, несмотря на многочисленные попытки со стороны хозяев. «Атлетик» нанёс 26 ударов в сторону ворот соперника, но всего три из них пришлись в створ.

После 21 сыгранного матча «Атлетик» Бильбао располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 40 очков. «Леганес» после аналогичного количества игр занимает 16-е место, заработав 23 очка.