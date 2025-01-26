«Мне нравятся игроки с таким духом». Тренер «Милана» Консейсау высказался о Павловиче

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау высказался о роли сербского защитника клуба Страхини Павловича.

«Для меня все они — игроки стартового состава. Павлович хорошо работал в течение нескольких недель, и было видно, что у него много желания. Мне нравятся игроки с таким духом. Поверьте, в противном случае я бы сказал обратное, как я уже делал в других случаях: у меня есть раздевалка, которая согласилась работать иначе, чем в прошлом. Мы многое меняем, происходит переход, и ты немного страдаешь. Так происходит со всеми изменениями», — приводит слова Консейсау Milan News.

Контракт игрока к клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Павловича в € 17 млн. За свою профессиональную карьеру Страхиня также успел поиграть за «Партизан», «Монако», «Серкль Брюгге» и «Базель».