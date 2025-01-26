Игрок «Пари НН» Магкеев: может, Дзюба будет достоин и Карпин его опять вызовет в сборную

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев, ранее выступавший в московском «Локомотиве», высказался о возможном вызове нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы в сборную России.

— Было ли Галактионову комфортно в компании Дзюбы?

— В футбольном плане они спокойно работали, общались. Под конец у них были какие-то недопонимания. Но Дзюба понимал, что он футболист, а Галактионов тренер. Поэтому субординация присутствовала, всё было нормально в команде.

— Ваше мнение: стоит ли Карпину уже вызвать Артёма и дать ему забить этот треклятый гол, который все обсуждают? Или сборная для тех, кто сейчас этого заслуживает?

— Это вопрос в первую очередь к Георгиевичу. Но, по моему мнению, сборная есть сборная. Кто достоин в ней играть, тот и должен. Но, может, в какой-то период и Дзюба будет достоин, и он его опять вызовет, — приводит слова Магкеева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Артём Дзюба сыграл за «Акрон» 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.