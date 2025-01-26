Роналду отреагировал на свой 920-й гол в карьере в матче «Аль-Насра» с «Аль-Фатехом»
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Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о матче 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Фатехом» (3:1). Португальский форвард отметился забитым мячом.
Саудовская Аравия — Про-Лига . 17-й тур
26 января 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Садане – 41' 2:0 Симакан – 57' 2:1 Батна – 72' 3:1 Роналду – 87'
«Мы не останавливаемся», — написал Роналду в социальной сети.
Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 920 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 85 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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