Роналду отреагировал на свой 920-й гол в карьере в матче «Аль-Насра» с «Аль-Фатехом»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался о матче 17-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2024/2025 с «Аль-Фатехом» (3:1). Португальский форвард отметился забитым мячом.

«Мы не останавливаемся», — написал Роналду в социальной сети.

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, кто отличился 920 раз в официальных играх. Роналду забил пять мячей за «Спортинг», 145 — за «Манчестер Юнайтед», 450 — за мадридский «Реал», 101 — за «Ювентус», 85 — за «Аль-Наср» и 134 — в составе национальной команды. Нападающий является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.