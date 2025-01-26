«Барселона» — «Валенсия»: Лопес отличился на 24-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются каталонская «Барселона» и «Валенсия». Игра идёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Сесар Сото Градо (Испания). Матч начался в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 4:0.

На третьей минуте полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг открыл счёт, ему ассистировал хавбек Ламин Ямаль. На восьмой минуте нападающий Ферран Торрес увеличил преимущество сине-гранатовых. На 14-й минуте форвард Рафинья довёл счёт до разгромного. На 24-й минуте отличился полузащитник Фермин Лопес Мартин — 4:0.

После 20 сыгранных матчей «Барселона» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 39 очков. «Валенсия» после аналогичного количества игр занимает предпоследнее, 19-е место, заработав 16 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Реал», у которого 49 очков после 21 игры.