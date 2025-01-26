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Игрок «Милана» Калабрия: честно говоря, это не лучший сезон для меня

Игрок «Милана» Калабрия: честно говоря, это не лучший сезон для меня
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Крайний защитник и один из капитанов «Милана» Давиде Калабрия высказался о своих выступлениях в нынешнем сезоне.

«Честно говоря, это не лучший сезон для меня. Есть и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Я хочу закончить сезон хорошо для «Милана», потому что это то, что волнует меня даже больше, чем я сам. Важно только хорошо выступить за «Милан», — приводит слова Калабрии журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

28-летний защитник всю карьеру провёл в «Милане». В нынешнем сезоне Калабрия принял участие в 14 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость итальянца в € 7,5 млн.

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