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Неймар готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос» — Footmercato

Неймар готов пойти на финансовые уступки ради возвращения в «Сантос» — Footmercato
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Левый вингер саудовского «Аль-Насра» Неймар согласен пойти на финансовые уступки ради возвращения в бразильский «Сантос». Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, 32-летний вингер готов отказаться от значительной части зарплаты в саудовском «Аль-Хиляле», чтобы ускорить переговоры и облегчить осуществление трансфера в «Сантос». Ожидается, что Неймар перейдёт в бразильский клуб уже этой зимой. При этом рассматривается как аренда игрока, так и расторжение контракта с «Аль-Хилялем», истекающего этим летом.

Напомним, вингер выступал за «Сантос» до 2013 года, после чего перешёл в каталонскую «Барселону».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 30 июня 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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