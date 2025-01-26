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«Никто, похожий на Пеле, ещё не родился». Президент «Палмейраса» — об Эндрике

«Никто, похожий на Пеле, ещё не родился». Президент «Палмейраса» — об Эндрике
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Президент бразильского «Палмейраса» Лейла Перейра рассказала о своём диалоге с главой мадридского «Реала» Флорентино Пересом о 18-летнем форварде Эндрике перед переходом игрока в испанский клуб.

«Флорентино Перес сказал мне: «Лейла, мне сообщили, что Эндрик лучше Пеле». А я ответила ему: «Успокойтесь, президент, ведь никто, похожий на Пеле, ещё не родился», — приводит слова Перейры New York Times.

В нынешнем сезоне Эндрик сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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