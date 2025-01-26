«Манчестер Юнайтед» с минимальным счётом обыграл «Фулхэм» в матче 23-го тура АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались лондонский «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором (Манчестер, Англия). «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 78-й минуте забил защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес — 1:0.

После 23 сыгранных матчей «Фулхэм» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Манчестер Юнайтед» после аналогичного количества игр занимает 12-е место, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 53 очка.