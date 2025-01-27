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Игрок «Манчестер Сити» Аканджи высказался о дебюте Хусанова

Игрок «Манчестер Сити» Аканджи высказался о дебюте Хусанова
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Футболист «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи прокомментировал дебют защитника Абдукодира Хусанова за «горожан», который состоялся в минувшем матче 23-го тура АПЛ с «Челси» (3:1). Напомним, узбекистанский игрок совершил грубую ошибку в начале игры, после которой лондонцы забили свой гол.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
26 декабря 2024, четверг. 15:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Б. Силва – 14'     1:1 Ндиайе – 36'    

«Начало для Хусанова было не самым удачным, но он отлично восстановился. Нелегко играть первый матч дома против «Челси». Мы пытались поддержать его, и он хорошо справился. Я пытался защитить его, не ставить его в ситуации, когда это может быть очень сложно, особенно против стольких хороших игроков.

Я просто пытался подбодрить его и сказать ему, чтобы он не думал слишком много, а продолжал идти вперёд, возможно, сыграть более безопасный пас назад на Эдерсона в следующем действии и выиграть свою следующую дуэль, чтобы вернуть уверенность. Думаю, это единственное, что вы можете сделать», — приводит слова Аканджи City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

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