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Роман Шишкин — об уходе Селихова из «Спартака»: думаю, это была его инициатива

Роман Шишкин — об уходе Селихова из «Спартака»: думаю, это была его инициатива
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о расставании красно-белых с 30-летним голкипером Александром Селиховым.

«Событие достаточно неожиданное, думаю, это была инициатива самого Селихова. Он ещё достаточно молод для вратарского амплуа, ему всего 30 лет. Я догадываюсь, что ему не очень хочется быть вторым номером, играть только в кубковых матчах. Возможно, у него появились какие-то другие варианты продолжения карьеры, где ему предложили место первого номера и так далее. Для любого игрока, особенно для вратаря, нужна игровая практика. Поэтому его решение расторгнуть контракт со «Спартаком» могу связать только с этим», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

22 января «Спартак» объявил о расторжении контракта с вратарём Александром Селиховым по соглашению сторон. Футболист выступал за красно-белых с января 2017 года и провёл в их составе 102 матча.

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