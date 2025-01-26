Игрок «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, как провёл отпуск

Защитник «Пари Нижний Новгород» Станислав Магкеев, ранее выступавший в московском «Локомотиве», рассказал, что отпуск провёл дома и что он никогда не был на Мальдивах.

— Где провели отпуск?

— Съездил домой, впервые за долгое время провёл там больше недели — остался на две недели. Побыл с семьёй.

— В жаркие страны не поехали?

— Нет, по семейным обстоятельствам нужно было домой.

— Почему большинство российских футболистов ездит на Мальдивы? Чем им там так намазано? Это потому, что статусно, дорого и хочется побольше бабла выкинуть?

— Не могу тут ничем помочь, я на Мальдивах не был. Почему? Когда у тебя есть семья, ты хочешь просто полежать, тебе нужен спокойный отдых, то да. Но я помоложе, мне интересно что-то посмотреть, посетить какие-то места. Я предпочитаю иной досуг, — приводит слова Магкеева «РБ Спорт».

Напомним, Магкеев покинул «Локомотив» летом 2024 года на правах свободного агента. Игрок присоединился к «Пари НН», за который провёл 11 матчей.