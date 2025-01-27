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Лацио — Фиорентина, результат матча 26 января 2025, счёт 1:2, Серия А 2024-2025

«Лацио» дома уступил «Фиорентине» в матче 22-го тура Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 22-й тур
26 января 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция
0:1 Адли – 11'     0:2 Бельтран – 17'     1:2 Марушич – 90+2'    
Удаления: нет / Адли – 63'

Первый гол в матче был забит на 11-й минуте. Отличился французский полузащитник «Фиорентины» Ясин Адли. На 17-й минуте нападающий «фиалок» Лукас Бельтран удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте черногорский защитник «Лацио» Адам Марушич отыграл один мяч.

После этой победы в активе «Фиорентины» стало 36 очков. Команда из Флоренции располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 39 очками находится на четвёртой строчке.

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