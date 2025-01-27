«Лацио» дома уступил «Фиорентине» в матче 22-го тура Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Фиорентина». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Антонио Рапуано. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.
Первый гол в матче был забит на 11-й минуте. Отличился французский полузащитник «Фиорентины» Ясин Адли. На 17-й минуте нападающий «фиалок» Лукас Бельтран удвоил преимущество своей команды. На 90+2-й минуте черногорский защитник «Лацио» Адам Марушич отыграл один мяч.
После этой победы в активе «Фиорентины» стало 36 очков. Команда из Флоренции располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио» с 39 очками находится на четвёртой строчке.
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