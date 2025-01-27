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Экс-игрок «Энергетика-БГУ» — о Хусанове: скромный парень, но на поле — другой человек

Экс-игрок «Энергетика-БГУ» — о Хусанове: скромный парень, но на поле — другой человек
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Бывший защитник белорусского «Энергетика-БГУ» Заурбек Кокаев высказался об игре с Абдукодиром Хусановым, ныне выступающим за английский «Манчестер Сити».

– Хусанов – ваш бывший партнёр по «Энергетику-БГУ». Когда вы играли вместе, уже тогда было понятно, что он скоро уйдёт в топ-чемпионат?
– Это было приятное удивление. Меньше чем за два года дойти до АПЛ. Честно, когда я пришёл в «Энергетик», думал, что из дубля кого-то подтянули. Но когда я увидел, как он играет, его лидерские качества, от него искры летели.

– Какой он в жизни?
– Он очень скромный человек. Воспитанный. Таких футболистов очень мало. Я был удивлён, что он такой скромный. Сидел всегда в углу, ни с кем толком не разговаривал. Но когда он выходил на поле – это совсем другой человек.

– Вы с ним поддерживаете общение?
– Последний раз списывались, когда он перешёл в «Ланс». Я его поздравил. Чуть-чуть перекинулись сообщениями. Он говорил, что «Ланс» – его команда по стилю игры. Боевая команда. Ему там всё нравилось. Посмотрел его матч против «Челси». Растерялся, но ничего, бывает.

– У Хусанова против «Челси» было неудачное начало матча: «привоз», жёлтая карточка. Что нужно сделать, чтобы в себя прийти в такие моменты?
– Нужно его подбодрить. Ничего страшного там нет. Уверен, что его поддержали. Он чуть-чуть в себя пришёл и начал показывать свой футбол.

– Не было мысли, что, если бы судьба по-другому распорядилась, вы могли бы играть за «Манчестер Сити»?
– Честно, были такие мысли. Но у него очень хороший агент. На данный момент в российском футболе больше решают агенты, а не уровень футболиста. Акцент идёт на агентство. В России, к сожалению, это так, — сказал Кокаев.

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