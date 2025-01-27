Результаты матчей чемпионата Италии 26 января

Вчера, 26 января, были сыграны четыре матча 22-го тура чемпионата Италии по футболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 22-й тур, результаты матчей 26 января:

«Милан» — «Парма» — 3:2;

«Удинезе» — «Рома» — 1:2;

«Лечче» — «Интер» — 0:4;

«Лацио» — «Фиорентина» — 1:2.

На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата Италии занимает «Наполи», набрав 53 очка. На втором месте располагается «Интер», записав в свой актив 50 очков. Замыкает тройку лидеров «Аталанта» с 46 очками. В топ-5 входят «Лацио» и «Ювентус», на счету которых 39 и 37 очков соответственно.