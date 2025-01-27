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Лорран продолжит играть за молодёжку «Фламенго» до трансфера в ЦСКА — Касагранде

Лорран продолжит играть за молодёжку «Фламенго» до трансфера в ЦСКА — Касагранде
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Атакующий полузащитник бразильского «Фламенго» Лорран ожидает трансфер в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Фламенго» и ЦСКА ведут активные переговоры о трансфере 18-летнего Лоррана. Армейцы предлагают бразильскому клубу € 8 млн. Проблемой скорого завершения сделки является способ оплаты, так как команда из Бразилии требует от ЦСКА заплатить за Лоррана наличными. Полузащитник пока что будет выступать за молодёжную команду «Фламенго».

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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